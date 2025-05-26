Звезда реалити-шоу перенес угрожающую жизни операцию

Metro: Участник «Великобритания ищет таланты» Си Джей Эммонс перенес операцию

Звезда реалити-шоу «Великобритания ищет таланты» (Britain's Got Talent) певец Си Джей Эммонс заявил, что успешно перенес операцию, которая угрожала его жизни. Об этом сообщает издание Mirror.

Эммонс отметил, что он успешно перенес сложную операцию на желчном пузыре. По словам телезвезды, он находился в критическом состоянии из-за сильной инфекции органа, которая могла привести к летальному исходу. Он отметил, что если бы не обратился в больницу вовремя, последствия могли бы быть плачевными.

«Они собирались сделать экстренную операцию той ночью, но у меня была сильная инфекция. Им пришлось накачивать меня антибиотиками в течение двух дней, а затем мне сделали операцию», — отметил Эммонс. Артист подчеркнул что сейчас он успешно проходит восстановление после операции. Также Эммонс отметил, что, несмотря на боль, он продолжает заниматься вокалом.

Ранее сообщалось, что звезде реалити-шоу «Жизнь после смерти с Тайлером Генри» Тайлеру Генри сделали операцию по удалению опухоли мозга. Он отметил, что хорошо перенес хирургическое вмешательство.