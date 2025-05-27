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14:28, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации мирных жителей

Боец ЧВК «Вагнер» Ока: ВСУ вели огонь в Бахмуте по мирным жителям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь в Артемовске (Бахмуте) по мирным жителям, когда проводились операции по их эвакуации. Об этом «Ленте.ру» рассказал штурмовик-разведчик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ока.

В частности, он отметил, что, когда «Вагнер» освобождал дома и улицы, его бойцов часто встречали мирные жители: «По подвалам сидели грязные и измученные люди. Мы аккуратно их выводили, опрашивали о самочувствии, оказывали первую помощь при необходимости. Снимали с себя бронежилеты и каски, одевали на гражданских и выводили их в тыл».

Если они наблюдали работу группы эвакуации, то пытались ее уничтожить, не разбирая, кого эвакуирует эта группа — мирных жителей или своих раненых товарищей

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

Его слова подтверждает штурмовик «Вагнера» с позывным Калуга. Он указал, что противник начинал обстрел при попытках эвакуировать мирных жителей. При этом эвакуированные с теплотой относились к бойцам и благодарили их.

«Далеко не всегда мирных удавалось эвакуировать сразу. Пока ждали этой возможности, делились с ними всем, чем могли. Детям даже конфеты находили. Бывали и обратные ситуации, когда мирные жители приютили нас», — рассказал он.

Отдельная радость — потом видеть знакомые лица людей, которых ты эвакуировал, уже в мирных прифронтовых городах. Тепло на душе становится в такие моменты

Калугаштурмовик ЧВК «Вагнер»

Ранее штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Пикачу рассказали о том, как бойцы показали свое превосходство над элитными подразделениями ВСУ в ходе боев за Артемовск. По их словам, противник был хорошо подготовлен, однако был разбит за счет слаженной и грамотной работы штурмовиков «Вагнера».

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