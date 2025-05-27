Державшей рабов в Подмосковье «балашихинской барыне» вынесли приговор

В Подмосковье суд вынес приговор пенсионерке, державшей рабов

В Московской области суд приговорил 62-летнюю жительницу Балашихи Наталью Бутенко к году и десяти месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следствие и суд установили, что пенсионерка вместе с сообщниками заманивала мигрантов обещаниями устроить на высокооплачиваемую работу, заселяла их в квартиру, где отбирала документы и вынуждала заниматься попрошайничеством. За провинности людей наказывали. Об этом стало известно после того, как одному из пленников удалось тайно попросить о помощи.

Бутенко, которую называют также «балашихинской барыней», попала в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года. Тогда волонтеры написали на женщину заявление. Прибывшие к ней правоохранители провели обыск. В результате они обнаружили удерживаемых людей, их личные документы, а также крупную сумму денег.