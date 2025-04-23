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18:46, 23 апреля 2025Силовые структуры

Начался суд над державшей рабов в Подмосковье главой «нищенской мафии»

В Подмосковье будут судить главу «нищенской мафии», державшую рабов в Балашихе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Подмосковье будут судить главу «нищенской мафии» — женщину, державшую рабов в Балашихе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, у фигурантки есть прозвище — «балашихинская барыня». Она заставляла приезжих из стран ближнего зарубежья просить милостыню на улице и держала их в рабстве. Одним из пленных женщины оказался 64-летний гражданин Белоруссии. По его словам, она сразу забрала его паспорт и заставляла стоять на улице с плакатом.

Он отметил, что все попавшие в рабство проживали в скромной квартире при полном отсутствии свободы, а за непослушание и попытку побега их жестоко наказывали и избивали. Кроме того, всем своим пленным выдавались поддельные медсправки. Таким образом, в день пострадавший мог заработать от пяти до десяти тысяч рублей.

Спустя полторы недели такого труда он встретил в Подольске женщину, которой рассказал о своем положении. Та позвонила волонтерам, и уже они написали на фигурантку заявление в полицию.

Прибывшие к ней правоохранители провели обыск. В результате они обнаружили личные документы людей, которые проживали в этой квартире, и крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что близ города Янаул в Башкирии нашли сбежавшего из рабства уроженца Пермского края Дмитрия Булатова.

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