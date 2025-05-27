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16:15, 27 мая 2025Моя страна

Египетская цапля прогулялась по заброшенному участку в российском регионе

Египетская цапля прогулялась по заброшенному участку на Курильских островах
Мария Винар

Египетская краснокнижная цапля прогулялась по заброшенному участку на Курильских островах. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Жители Итурупа запечатлели на камеры редкую птицу. На размещенных кадрах видно, что она прогулялась и обследовала территорию российского региона. Заметив снимающих ее людей, цапля быстро улетела. По словам очевидцев, они увидели ее на острове впервые.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области сотрудники природного заповедника «Кузнецкий Алатау» столкнулись с неожиданным редким гостем, который вышел к людям. Тогда шла о краснокнижном соболе. Уточнялось, что он перестал бояться людей и теперь бесцеремонно заглядывает в помещения, даже когда там находятся инспекторы.

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