Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:23, 27 мая 2025Моя страна

Истощенного детеныша нерпы спасли в Приморье

«Комсомольская правда»: В Приморье спасатель помог выжить детенышу нерпы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал МЧС Приморского края

В Приморье спасатель помог выжить истощенному детенышу нерпы, который лежал на берегу под солнцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Уточняется, что мужчина нашел его во время рыбалки с друзьями и отнес в прохладный погреб дома. Оказав животному первую помощь, спасатель передал его лесоохране. В настоящее время детеныш находится под пристальным наблюдением сотрудников реабилитационного центра.

Ранее новорожденный детеныш нерпы потерялся во льдах Байкала и был спасен. Тогда же одинокого белька доставили в нерпинарий в Листвянке — отныне это его новый дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Россиянка спонтанно решила купить лотерейный билет и разбогатела

    Уехавшего из России комика допросили в аэропорту Израиля

    Названы два мешающих похудению фрукта

    Трамп похвалил Европу и понадеялся на открытие ее рынков для США

    В России прокомментировали сообщения о большой войне в Европе

    Океан вынес на пляж живую корову

    Истощенного детеныша нерпы спасли в Приморье

    Большинство немцев оказались недовольны новым канцлером

    Жизель Бюндхен описала свой идеальный день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости