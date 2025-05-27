Истощенного детеныша нерпы спасли в Приморье

«Комсомольская правда»: В Приморье спасатель помог выжить детенышу нерпы

В Приморье спасатель помог выжить истощенному детенышу нерпы, который лежал на берегу под солнцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Уточняется, что мужчина нашел его во время рыбалки с друзьями и отнес в прохладный погреб дома. Оказав животному первую помощь, спасатель передал его лесоохране. В настоящее время детеныш находится под пристальным наблюдением сотрудников реабилитационного центра.

Ранее новорожденный детеныш нерпы потерялся во льдах Байкала и был спасен. Тогда же одинокого белька доставили в нерпинарий в Листвянке — отныне это его новый дом.