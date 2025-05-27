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19:34, 27 мая 2025Экономика

Крыша кинотеатра обрушилась на зрителей «Пункта назначения»

В Аргентине крыша кинотеатра обрушилась на зрителей хоррора «Пункт назначения»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Metro.co.uk

В Аргентине на зрителей новой части хоррор-фильма «Пункт назначения» обрушилась крыша кинотеатра. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в городе Ла-Плата. Потолок здания начал рушиться прямо над головами зрителей. Одна из посетительниц сеанса призналась, что сначала сочла, что это спецэффекты киноленты. «Сперва мы подумали, что это часть картины, потому что были полностью погружены в просмотр, но потом огромный кусок упал прямо на меня», — рассказала аргентинка.

Часть потолка рухнула на глазах у 40 человек. Меньше всего повезло 29-летней женщине — обломки перекрытий ударили ее по плечу, спине, колену и лодыжке. Серьезных травм пострадавшая не получила, в месте повреждения остались синяки.

Ранее в школе Красного Сулина Ростовской области потолок актового зала обрушился прямо перед последним звонком. При этом крышу здания ремонтировали совсем недавно — в 2022 году.

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