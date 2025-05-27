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08:01, 27 мая 2025Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл главный урок битвы за Бахмут

Боец ЧВК «Вагнер» Ока: Бахмут показал, что неприступных крепостей не бывает
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в 2023 году показали способность российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» преодолеть любые преграды. Об этом «Ленте.ру» рассказал штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока.

Для всех нас Бахмут стал важным уроком: неприступных крепостей не бывает. Не надо отступать и искать оправдания типа «смена позиции»

Ока отметил, что ЧВК «Вагнер» изначально готовилось к штурму городской застройки как штурмовое подразделение. Санитар взвода эвакуации с позывным Индус отметил, что после взятия Бахмута командование сделало соответствующие выводы и вывело подготовку подразделений на новый уровень.

Ранее Ока рассказал о боях с элитными частями ВСУ в Бахмуте. Он подчеркнул, что украинские спецназовцы значительно превосходили по подготовке обычных мобилизованных.

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