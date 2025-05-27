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02:54, 27 мая 2025Россия

Названы самые популярные имена новорожденных в России в 2025 году

Михаил и София стали самыми популярными именами для детей в России в 2025 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maria Kraynova / Zoonar.com / IMAGO / Global Look Press

Михаил и София — самые популярные имена, которые давали своим новорожденным детям россияне в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаилом назвали 8330 новорожденных мальчиков. Также популярными именами являются Александр (7397 детей), Артем (6588), Матвей (5636) и Тимофей (5393).

София стала самым популярным именем для девочек — так назвали 7177 детей. Следом по распространенности идут Ева (6226 детей), Анна (5926), Мария (5326) и Варвара (5299).

Ранее стали известны самые редкие имена новорожденных в Курганской области. С начала 2025 года самыми редкими именами для мальчиков стали Юнус, Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий. В то же время жители региона называли девочек Юна, Камила, Ясения, Адель и Розалина.

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