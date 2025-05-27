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14:31, 27 мая 2025Забота о себе

Названы три привычки для предотвращения вредных перекусов во время диеты

Врач Креспо посоветовала во время диеты перекусывать орехами и фруктами
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Janosch Lino / Unsplash

Врач Беатрис Креспо заявила, что для предотвращения вредных перекусов во время диеты стоит обзавестись тремя полезными привычками. Их она назвала изданию Infosalus.

Креспо обратила внимание, что, если человек захотел перекусить, для начала ему необходимо понять, действительно ли он хочет есть. Иногда достаточно глотка воды, чтобы унять этот ложный голод, пояснила она.

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Если перекус все же необходим, по словам врача, вредные продукты стоит заменить на орехи или фрукты, которые везде и всегда надо носить с собой, — таким образом можно повысить уровень энергии, избежать скачков глюкозы в крови и обеспечить организму длительное насыщение. Если и этого мало и организму требуется полноценный обед или ужин, Креспо посоветовала предварительно сделать заготовки в виде отваренных яиц или риса, банки консервов, небольшой вакуумной упаковки мяса и сухофруктов, чтобы приготовить полезные блюда всего за пару минут.

Ранее диетолог Мануэль Висо рассказал, как извлечь максимум пользы из картофеля. Для этого он порекомендовал поставить его на день в холодильник.

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