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11:17, 27 мая 2025Бывший СССР

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Парламент Армении не включил в повестку проект заявления к 80-летию Победы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Фракция правящей в Армении партии «Гражданский договор» не включила в повестку пленарного заседания парламента проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией «Честь имею». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в тексте заявления говорилось о ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией и о том, что освобождение Европы от фашизма было бы невозможно без подвига советского солдата. Авторы проекта также назвали огромным вклад армянского народа в победу, особенно выделяя роль диаспоры и Армянской апостольской церкви. Кроме того, они напомнили, что Сталинградская и Курская битвы стали переломными моментами войны.

В документе также упоминается взятие армянскими войсками города Шуши в Нагорном Карабахе 9 мая 1992 года. Авторы документа утверждают, что проявления фашизма, ксенофобии и нетерпимости сохраняются в мире, приводя в пример насильственное выселение армян из Карабаха.

Включение документа в повестку поддержали 27 депутатов, а 54 проголосовали против.

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