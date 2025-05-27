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15:29, 27 мая 2025Россия

Путин поделился воспоминанием об отце

Путин в ходе набсовета РСВ поделился воспоминанием об отце
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поделился воспоминанием об отце. Историю из детства он рассказал на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

По его словам, в детстве он помогал своему отцу, который приобщал его к труду, учил сажать картофель.

«Я в свое время тоже с родителями [это делал], отец меня приобщал к этому делу. Ну, непростая это работа — сажать картошку, потом полоть», — поделился мнением глава государства.

Ранее Путин передал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что весь урожай картошки отправили в Россию. «[Своей] картошки-то не хватает у нас, оказывается», — заявил Путин после встречи с представителями агросектора.

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