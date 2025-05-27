Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод

Депутат Колунов: За сбор костяники и княженики можно сесть в тюрьму

За сбор ягод, занесенных в Красную книгу, можно сесть в тюрьму. Об уголовном наказании за это россиян предупредил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством ТАСС.

В число запрещенных ягод, продолжил депутат Госдумы, входят костяника и княженика. «Их легко спутать с малиной. За умышленный сбор таких ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до четырех лет и штраф до миллиона рублей», — поделился информацией он. Парламентарий также подчеркнул, что, в соответствии с Лесным кодексом, нельзя собирать любые ягоды, в том числе не занесенные в Красную книгу, в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях.

Ранее старший научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Ирина Окунева предупредила, что срывание веток сирени чревато тюремным сроком.