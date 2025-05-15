Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за срывание сирени

Эксперт Окунева: За срывание веток сирени россиян могут посадить в тюрьму

За срывание веток сирени россиян могут посадить в тюрьму. О риске лишения свободы за порчу растений предупредила старший научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Ирина Окунева, пишет aif.ru.

По словам специалистки, даже аккуратное срезание соцветий может навредить кустарнику и помешает ему пышно цвести в будущем сезоне. Оторвать же ветки сирени аккуратно практически невозможно — на коре остаются рваные раны, через которые растение атакуют грибок и инфекции.

«В результате сирень заболевает, ее соцветия мельчают и тускнеют, а лечение куста становится крайне затруднительным», — пояснила Окунева.

Поэтому в России предусмотрены штрафы за срывание этого растения. Так, за срывание букета для себя или родственников придется заплатить от 500 до 1000 рублей или оказаться под стражей на 15 суток — это будет административное наказание. Если сирень была сорвана для продажи, сумма штрафа может вырасти до 80 тысяч рублей, а также наступить уголовное наказание вплоть до лишения свободы, если ущерб кустарнику окажется серьезным.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание мака, гармалы, мимозы хостилис и других запрещенных растений.