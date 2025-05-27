Россиян предупредили о снижении заработных плат

Экономист Сафонов: Зарплаты в автомобилестроении могут снизиться

Работникам автомобилестроения не стоит ждать тех темпов роста заработных плат, которые наблюдаются в целом в обрабатывающей промышленности. Об этом предупредил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Его процитировал «Абзац».

Он напомнил, что сегодня в этой отрасли наблюдается сокращение производства, связанное со снижением потребительского спроса. Сафонов подчеркнул, что ряд предприятий уже перешли на режим неполной занятости, что отразится и на росте зарплат. В некоторых случаях они могут даже уменьшиться.

Однако на предприятиях военно-промышленного комплекса заработные платы продолжат расти. Высокие темпы повышения этого показателя будут наблюдаться так же и у IT-специалистов. Однако не у всех. В большей степени это касается, например, специалистов, которые будут работать с искусственным интеллектом. Что касается оклада тестировщиков, то, скорее всего, он или останется на прежнем уровне, или его слегка проиндексируют на уровень инфляции.

Серьезный рост зарплат ожидается также у сварщиков, крановщиков, механизаторов, строителей дорог, водителей, специалистов по управлению комбайнами и инженеров-наладчиков оборудования.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2025 году зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6 процента.