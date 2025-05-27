Россиянин годами насиловал дочь и был осужден

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 18 годам за 5 лет насилия над дочерью

В Екатеринбурге суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который годами насиловал дочь. Об этом сообщает URA.RU.

По версии следствия, осужденный насиловал своего ребенка с 2019 года. В начале 2024 года его объявили в розыск, а через несколько недель задержали. Сначала екатеринбуржец сознался в преступлениях, а потом отказался от своих показаний.

Ранее «Лента.ру» рассказывала историю Анастасии Даниленко из Ленинградской области, которая смогла доказать, что они с сестрой подвергались сексуальному насилию со стороны отца, и добилась того, чтобы его на 20 лет отправили за решетку.