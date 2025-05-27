Спецпосланник Трампа назвал общее число потерь в конфликте на Украине

Келлог: Общие потери в конфликте на Украине превысили 1,2 миллиона человек

Потери с обеих сторон в украинском конфликте составляют более 1,2 миллиона человек. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Необходимо как можно скорее закончить этот конфликт, президент Трамп постоянно работает над этим. Общее число потерь за время боевых действий составило 1,2 миллиона человек», — отметил спецпосланник.

Кроме того, Келлог подчеркнул, что названное им число общих потерь «значительно превышает масштабы павших американских солдат в годы Второй мировой войны».

Ранее Келлог сообщил, что США получили от Киева «список условий», который Вашингтон также ожидает получить и от Москвы, чтобы сопоставить требования сторон. Он отметил, что как только это будет сделано, возникнет необходимость организации новой встречи для обсуждения следующих шагов по урегулированию конфликта.