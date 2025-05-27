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15:13, 27 мая 2025Мир

Ватикан высказался о переговорах России и Украины

Кардинал Паролин: Ватикан по-прежнему готов принять переговоры России и Украины
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: ALESSIA GIULIANI / Globallookpress.com

Ватикан по-прежнему готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной, но не считает выбор места их проведения принципиальным вопросом. Об этом в интервью Vatican News заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

«Папа Лев предложил Святой Престол в качестве места проведения любых переговоров, обеспечив нейтральную, защищенную площадку. Речь не идет о посредничестве, поскольку о посредничестве должны просить стороны», — сказал он.

Кардинал заявил, что в настоящее время обсуждаются другие потенциальные места проведения встречи, в частности, Женева. Однако, по его словам, не так важно, где пройдут переговоры между Россией и Украиной, важно, чтобы они, наконец, начались.

Ранее стало известно, что Россия не рассматривает Ватикан в качестве места для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, являющейся членом НАТО и Евросоюза. Кроме того, большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно добраться до Ватикана из-за отмены прямого авиасообщения и действующих санкций.

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