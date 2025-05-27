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19:18, 27 мая 2025Россия

Врачи выявили взаимосвязь между новообразованием россиянки и одним диетическим продуктом

У постоянно питавшейся хлебцами жительницы Москвы выявили новообразование
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве врачи выявили взаимосвязь между новообразованием пациентки и одним диетическим продуктом. Жительница столицы постоянно питалась хлебцами, пишет Baza в своем Telegram.

Россиянка поступила в Научно-исследовательский институт имени Н. В. Склифосовского с жалобами на изжогу и тяжесть в желудке. На УЗИ медики обнаружили фитобезоар (инородное тело, формирующееся в желудке при проглатывании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения — прим. «Ленты.ру») размером 20х15 сантиметров и весом около 70 граммов.

В результате хирургического вмешательства инородное вещество удалили. Как пишет издание, после операции женщина призналась, что из-за диабета она ограничивала себя в питании, но постоянно ела хлебцы.

Ранее у жителя Новосибирской области обнаружили в желудке фитобезоар, который образовался из-за того, что мужчина съел за раз более десяти плодов хурмы.

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