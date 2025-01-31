У объевшегося хурмой россиянина нашли в желудке камень

Врач Рахимов: Желудочный камень может образоваться, если съесть 2-5 плодов хурмы

У жителя Новосибирской области обнаружили в желудке фитобезоар, или желудочный камень, который образовался из-за того, что мужчина съел за раз более 10 плодов хурмы. Его историю опубликовало издание «ЧС Инфо».

Отмечается, что россиянин обратился к врачам с жалобами плохое самочувствие, в том числе тошноту и рвоту с примесями крови, которое сохранялось в течение пяти дней после того, как он съел много хурмы. Во время обследования врачи обнаружили у него острую язву культи желудка и фитобезоар.

По словам хирурга Джурабоя Рахимова, фитобезоары могут образовываться, если у человека есть нарушения моторики желудка. «У пациента в анамнезе была резекция части желудка. Привычка к недостаточному пережевыванию пищи также является предрасполагающим фактором. Одним из видов безоаров, которые сложно поддаются лечению, являются диоспиробезоары, образующиеся из плодов хурмы», — объяснил доктор и добавил, что людям с такими проблемами достаточно съесть за день от двух до пяти плодов хурмы, чтобы у них образовался желудочный камень.

В течение трех дней мужчине удаляли фитобезоар, размер которого составляла около семи-восьми сантиметров. Впоследствии мужчину выписали из больницы.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.