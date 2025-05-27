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20:17, 27 мая 2025Путешествия

Звезду реалити-шоу накачали наркотиками и обокрали на популярном курорте Европы

Мошенники на Майорке накачали наркотиками и ограбили звезду реалити-шоу на MTV
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @vanessamariposa

Звезда реалити-шоу на канале MTV стала жертвой мошенников во время отдыха на популярном курорте Европы. Об этом она рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Австрийская звезда Ванесса Марипоса, получившая славу после участия в программе «Ex on the Beach», рассказала, что ее с подругой накачали наркотиками и обокрали на вечеринке, которая состоялась на Майорке, Испания. «Мы пробыли там около трех часов, выпили по три бокала вина и все время держали свои напитки при себе. Но внезапно мы начали чувствовать себя плохо», — вспомнила знаменитость.

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Австрийка сообщила, что не могла ходить, ее несколько раз стошнило, а после она потеряла сознание. «Меня ограбили — сняли с запястья браслет Cartier и вытащили SIM-карту из телефона», — призналась Марипоса.

Девушкам повезло, что рядом оказались их друзья, которые доставили подруг домой. На следующий день туристка отправилась к врачу, который выяснил, что в напитки подсыпали синтетические вещества. «Я уверена, что у людей, которые это сделали, были ужасные намерения. Я до сих пор нахожусь в шоке от случившегося», — сообщила блогер аудитории более чем из 800 тысяч подписчиков.

Ранее банда женщин опьяняла и обворовывала туристов, которые были на отдыхе в популярном городе Испании. Жертвы мошенниц теряли сознание и воспоминания после выпитых напитков.

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