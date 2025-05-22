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20:10, 22 мая 2025Путешествия

Банда женщин опьяняла наркотиками и обворовывала туристов в баре Европы

Cronica Balear: Три женщины опьяняли и обворовывали мужчин на отдыхе в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Банда женщин опьяняла и обворовывала туристов, которые были на отдыхе в популярном городе Европы. Об этом сообщает Cronica Balear.

По данным источника, 21 мая полицейские арестовали в Пальме, Испания, трех румынок, подозреваемых в краже денег и ценных вещей у туристов. Расследование началось в феврале после жалобы мужчины, который стал жертвой мошенниц во время прогулки по пляжу Пасео-Маритимо (Paseo Maritimo). Мужчина не помнил, как попал в ближайшее заведение, а на утро заметил пропажу дорогих часов и обручального кольца с бриллиантом, также с его карты сняли более 8,6 тысячи евро (773,6 тысячи рублей).

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Второй случай кражи произошел в апреле в том же месте: турист подозревает, что его опьянили наркотиками, когда он выпивал с другом в баре. Он с трудом вспомнил, что какая-то женщина пыталась разблокировать его телефон. С его карты также списали 1,1 тысячи евро (98,9 тысячи рублей).

Следователям удалось установить личности женщин, имеющих отношение к месту преступлений. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили сейф с наличными на сумму 10 тысяч евро (912,9 тысячи рублей), а также серьги, кулоны, кольца и другие ценности. Расследование по делу продолжается.

Ранее тысячи жителей популярных курортов Испании вышли на улицы с лозунгами против чрезмерного туризма. Многим отдыхавшим туристам пришлось прятаться от разгневанной толпы в своих номерах.

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