Россияне массово устремились на отдых в Европу. Как теперь там относятся к туристам из России?

Вице-президент РСТ Барзыкин: Риторика Европы дружественностью не отличается

Все больше российских туристов предпочитают отдых в Европе путешествиям по родине и странам ближнего зарубежья. Некоторые эксперты полагают, что у такой тенденции есть разумное объяснение: европейцы «оттаяли» и стали принимать россиян тепло и радушно. Активизировались и западные отельеры, теперь они завлекают российских туристов скидками на отдых. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Доля Европы в общем числе поездок россиян за рубеж растет

В феврале 2025 года туристические онлайн-агрегаторы зафиксировали резкий рост бронирований гостиниц по наиболее популярным европейским направлениям. Так, по Италии на предстоящую весну (с 1 марта по 31 мая 2025 года) этот показатель, по данным OneTwoTrip, увеличился на треть в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, по Испании — на 65 процентов, по Франции — на 45 процентов.

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Специалисты также сообщили, что доля Италии от общего количества путешествий россиян за границу сейчас составляет 9,8 процента против 7,3 процента годом ранее; доля Франции — 6,7 процента против 4,6 процента; Испании — 3,8 процента против 2,3 процента.

1,4 миллиона россиян посетили Европу в 2024 году

Примерно 600 тысяч из них летали в государства Евросоюза (ЕС) через третьи страны, еще около 800 тысяч сограждан попали туда наземным путем. Основным хабом, откуда соотечественники направлялись в Европу, стала Турция.

Между тем на поездки по России и в страны ближнего зарубежья в марте — мае 2025 года наблюдается снижение спроса на 17 и 8 процентов соответственно

Гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян уверен, что турпоток в европейские страны увеличился в первую очередь за счет большей доступности авиабилетов.

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«Если раньше билет Москва — Стамбул — Рим стоил 120 тысяч рублей, то сейчас можно самостоятельно доехать до Еревана и оттуда улететь в Рим за 9 тысяч рублей в оба конца, — продолжил он. — Вместо того чтобы лететь через Стамбул за безумные деньги — 300 тысяч только на авиабилеты на семью из трех человек, — можно спокойно добраться до Рима за 100 тысяч рублей».

Европейские отельеры возвращаются на российский рынок

Об улучшении отношения к нашим соотечественникам в странах ЕС в беседе с «Лентой.ру» заявила эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. По ее словам, туристическая сфера всегда зависит от политики, и сейчас лед в этом направлении постепенно тает.

Отношение к россиянам в Европе поменялось. Можно сказать, что наступила оттепель. Европейцы больше не чинят никаких препятствий по приему туристов из России. Наоборот, достаточно гостеприимно наших соотечественников встречают в Италии, Греции, Венгрии и на Кипре Майя Котляр эксперт по туризму

Эксперт также указала, что европейские отельеры вновь стали выходить на российский рынок и продвигать свой продукт. Они активно информируют о скидках, акциях и открытии новых гостиниц.

К примеру, дисконт до 30 процентов россиянам предлагают отели Черногории. Специалисты отрасли уверены: такое снижение цен свидетельствует о том, что эта европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.

Средняя стоимость перелета в Черногорию и обратно стыковочными рейсами достигает 130 тысяч рублей. Туры в пятизвездочные отели на семь ночей стоят не менее 200 тысяч рублей

Генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что еще в конце 2024 года на международной выставке эксклюзивного туризма в Каннах многие европейцы, пропавшие с радаров в последние два-три года, подходили к нему и старались напомнить о себе.

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«Предлагали вновь продавать, например, Лазурный Берег Франции и другие европейские курорты, — пояснил эксперт. — Гостиничные цепочки, которые вообще два года не появлялись в России, сейчас приезжают и награждают своих лучших российских агентов».

По его мнению, европейцы понимают, что если вдруг произойдет «глобальное перемирие», надо не оказаться в списке последних, кто к этому присоединится. «Надо быть в первых рядах, чтобы получить свою долю рынка, — пояснил Арутюнов. — Так устроен бизнес, он очень зависим от внешних факторов».

Россияне адаптировались к сложностям

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев заявил, что россияне уже адаптировались к сложившимся условиям поездок в Европу. Их не пугает необходимость пользования стыковочными рейсами и оформления карт международных банков в странах СНГ для оплаты товаров в ЕС.

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По прогнозам специалиста, в 2025 году турпоток в европейские страны может вырасти еще примерно на 10-15 процентов в сравнении с прошлым. Этому будут способствовать недорогие и удобные стыковочные авиарейсы через Грузию и Армению, а также фактор отложенного спроса.

В летние месяцы турпоток может еще увеличиться. Вместе с тем Гареев обратил внимание на то, что лишь немногие туристы могут позволить себе поездки в европейские страны. Доля таких путешественников составляет всего около 5 процентов от всего выездного турпотока из России.

Дружественностью и не пахнет

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что говорить о потеплевшем отношении к нашим соотечественникам в Европе преждевременно.

Риторика Европы особой дружественностью не отличается, поэтому организованные туры пока туда не формируются. Кроме того, путешествовать в европейские страны туристам все еще крайне неудобно Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

С этим мнением согласился и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» политолог рекомендовал гражданам не рассчитывать на улучшение ситуации с турпотоком в Европу до тех пор, пока не будут ослаблены западные санкции и сняты ограничения.