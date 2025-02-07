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16:47, 7 февраля 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Европу

АТОР: В 2024 году Европу посетили 1,4 миллиона россиян
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россияне массово устремились в Европу, в 2024 году ее в общей сложности посетили 1,4 миллиона соотечественников. Об этом в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что примерно 600 тысяч российских туристов летали в Европу через третьи страны, еще около 800 тысяч сограждан попали туда наземным путем.

По данным АТОР, основным хабом, откуда россияне направляются в страны Евросоюза (ЕС) и Великобританию, стала Турция.

Также стало известно, что в сравнении с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в 10 раз.

Ранее тревел-блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. В первую очередь путешественник упомянул Германию и Швейцарию.

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