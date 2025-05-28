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21:01, 28 мая 2025Моя страна

62-летний бельгиец приехал в Россию на трехколесном велосипеде

62-летний бельгиец Клод Бруир приехал в Уфу на трехколесном электровелосипеде
Екатерина Ештокина

Кадр: видео «Башинформ»

Путешественник из Бельгии Клод Бруир, приехавший в Россию на трехколесном электровелосипеде, решил присоединиться ко Дню тысячи велосипедистов в Уфе. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Мужчина выехал из Брюсселя в Шанхай на транспорте, который был собран собственноручно. Бруир намерен преодолеть путь длиной 12 тысяч километров через Европу, Россию, Казахстан и Китай на электровелосипеде на солнечных батареях.

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В России он планирует посетить Москву, Казань, Уфу и Омск. «Недавно я перенес тяжелое заболевание и понял — нельзя откладывать исполнение мечты. Собрал электровелосипед и выдвинулся. Очень рад, что посчастливится стать участником Дня тысячи велосипедистов в Уфе. Сложно поверить, что удастся воочию увидеть и стать частью столь масштабного велособытия, объединяющего десятки тысяч людей», — рассказал он.

Известно, что День тысячи велосипедистов пройдет в Уфе 1 июня.

Ранее в мае чех приехал в Россию и удивился увиденному. Посетивший страну турист был шокирован изобилием в магазинах, низкими ценами и развитой инфраструктурой.

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