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09:36, 21 мая 2025Моя страна

Чех приехал в Россию и удивился увиденному

Чех Мирослав о России: Западная пропаганда не имеет ничего общего с реальностью
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Made in Russland / YouTube

Чех по имени Мирослав приехал в Россию и удивился увиденному — он не ожидал, что здесь все не так, как о стране говорят на Западе. Иностранец в интервью YouTube-каналу Made in Russland признался, что западная пропаганда о «разрушенной санкциями стране» не имеет ничего общего с реальностью.

Так, посетивший Россию турист был шокирован изобилием в магазинах, низкими ценами и развитой инфраструктурой — все это оказалось противоположным тому, что пытаются навязать европейские СМИ. Мирослав также подчеркнул, что в стране решили не переименовывать объекты с украинскими названиями, демонстрируя таким образом уважение к общей истории.

Иностранец добавил, что «экономического коллапса», о котором говорят на его родине, не наблюдается от Калининграда до Владивостока, а больше всего его поразила столица РФ и ее метро с сохраненной исторической топонимикой.

«Западная пропаганда хочет, чтобы мы видели Россию, русский народ и другие народы России — как зло. Россия должна быть раздроблена на мелкие территории, чтобы Запад мог контролировать ее. (…) Они пытались много раз, и мы уже знаем, чем это закончилось», — подчеркнул он.

Ранее переехавший в Россию американец сравнил условия жизни в обеих странах. Больше всего его удивило различие в ценах и качестве продуктов питания.

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