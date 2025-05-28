Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:18, 28 мая 2025Путешествия

Брошенные авиакомпанией в аэропорту россияне с детьми провели 15 часов без еды и сна

EgyptAir бросил собиравшихся в Шарм-эш-Шейх россиян в Домодедово
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Брошенные авиакомпанией EgyptAir в аэропорту Домодедово россияне с детьми провели 15 часов без еды и сна из-за отложенного рейса в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что борт должен был вылететь из Москвы 28 мая в 02:20, но откладывался более 10 раз из-за введенных ограничений на полеты. Более того, самолет, который должен был доставить пассажиров до египетского курорта, не смог сесть в Домодедово и был перенаправлен в Шереметьево, заявили в Telegram-канале «Авиаторщина».

EgyptAir не предоставила россиянам питание и ночлег, хотя многие из них были с детьми. «У всех маленькие дети, никто не спал. Это уже невыносимо. Неужели ничего нельзя сделать? Получается, до нас никому нет дела, нас просто бросили на произвол судьбы!» — пожаловался один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что в воздушных гаванях Московского региона задержано и отменено более 100 рейсов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропортов. Работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

    В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

    Король Карл III купил китайский автомобиль

    Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

    Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

    Врач призвал некоторых людей с осторожность летать в самолетах

    Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

    Россияне получат компенсации в 200 процентов при легализации овербукинга

    Наряд Зеленского в Берлине сравнили с тюремной робой

    Запад обвинили в создании военной напряженности в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости