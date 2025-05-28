Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

Росавиация: В аэропортах Московского региона задержаны 52 и отменены 62 рейса

В воздушных гаванях Московского региона задержано и отменено более 100 рейсов. Число раскрыл официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском задержаны на срок более двух часов 52 и отменены 62 рейса. Кроме того, на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты 28 мая пришлось отправить 55 самолетов.

Кореняко добавил, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропортов. Работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Представитель ведомства также напомнил, что в случае задержек рейсов более чем на два часа перевозчики обязаны обеспечить пассажиров прохладительными напитками, а путешественникам с детьми до семи лет — предоставить доступ в комнату матери и ребенка. При ожидании вылета более четырех часов людям положено горячее питание, а более восьми часов — размещение в гостинице.

Ранее сообщалось, что после введенных в ночь на 28 мая ограничений на полеты в московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди. Наблюдаются скопления людей у точек, где раздают еду и воду.

