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09:39, 28 мая 2025Путешествия

Огромные очереди в аэропорту Москвы попали на видео

Shot опубликовал видео с огромными очередями в аэропорту Шереметьево
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

После введенных в ночь на 28 мая ограничений на полеты в московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди. Происходящее в авиагавани попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что многие пассажиры хотят поменять билеты на отмененные рейсы. Также наблюдаются скопления людей у точек, где раздают еду и воду. В настоящее время десятки рейсов задерживаются или отменены, хотя ограничения на прилет и вылет в аэропортах Москвы сняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об украинских дронах, сбитых над Зеленоградом. Пострадавших в результате атаки нет. На участке одной из улиц города перекрывали движение.

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