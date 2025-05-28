Огромные очереди в аэропорту Москвы попали на видео

Shot опубликовал видео с огромными очередями в аэропорту Шереметьево

После введенных в ночь на 28 мая ограничений на полеты в московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди. Происходящее в авиагавани попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что многие пассажиры хотят поменять билеты на отмененные рейсы. Также наблюдаются скопления людей у точек, где раздают еду и воду. В настоящее время десятки рейсов задерживаются или отменены, хотя ограничения на прилет и вылет в аэропортах Москвы сняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об украинских дронах, сбитых над Зеленоградом. Пострадавших в результате атаки нет. На участке одной из улиц города перекрывали движение.