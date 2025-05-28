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18:08, 28 мая 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады связал антироссийские комментарии и удар по своему дому

Экс-депутат Рады Добкин: В дом попал снаряд после антироссийских комментариев
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Михаил Добкин

Михаил Добкин. Кадр: Михаил Добкин / YouTube

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин писал антироссийские комментарии под различными видео и после этого в его дом в Харьковской области попал снаряд. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Я бухой какие-то комментарии писал в ютубе про русских, какие-то гадости, и потом прилетело», — объяснил депутат, связав два разных события.

По словам Дмитрия Добкина, весь его дом был уничтожен. При этом он не указывает, кто именно нанес удар по зданию.

Дмитрий Добкин был избран в Верховную Раду в 2012 году от Партии регионов — правящей силы при президенте Викторе Януковиче. Позднее представлял в украинском парламенте «Оппозиционный блок», но уже в 2019 году не смог переизбраться.

Брат Дмитрия Добкин Михаил ранее возглавлял Харьков и Харьковскую область и тоже избирался народным депутатом Верховной Рады. В 2019 году он снова пытался стать городским головой Харькова, но проиграл нынешнему мэру Игорю Терехову.

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