Бывшую жену Моргенштерна заподозрили в беременности из-за фото в облегающем платье

Дилару Зинатуллину заподозрили в беременности из-за фото в облегающем платье

Бывшую жену российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогершу Дилару Зинатуллину заподозрили в беременности из-за новых фото. Соответствующая публикация появилась на страницах невесты рэпера Big Baby Tape Анастасии Анисимовой в Telegram и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем бежевом макси-платье с пайетками, которое обнажало ее плечи. При этом на снимках оказался виден выпирающий живот девушки.

Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся фигуру Зинатуллиной, предположив, что она может ждать ребенка. «Дилара беременна?», «Ты беременная?», «Кто Дилару надул уже?» — заявили юзеры.

Ранее в мае Дилара Зинатуллина рассказала, что сделала пластику груди после похудения на 10 килограммов.