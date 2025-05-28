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06:30, 28 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Дачникам рассказали об эффективности метода смешанных грядок

Депутат Чаплин: Смешанные грядки позволяют повысить урожай на даче без химии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Никита Чаплин

Никита Чаплин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

При выборе культур для смешанных грядок необходимо учитывать их совместимость, поскольку некоторые растения отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых, другие — улучшают структуру почвы или обогащают ее питательными веществами, рассказал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Никиты Чаплина, одними из самых удачных сочетаний на смешанных грядках являются: морковь и лук, томаты и базилик, капуста и розмарин, огурцы и укроп. Он объяснил, что лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую. Это, по его словам, классическое сочетание, защищающее обе культуры от вредителей. Также базилик отпугивает томатного рогового червя и других вредителей томатов, улучшая вкус плодов и привлекая пчел-опылителей.

«Розмарин отпугивает капустную белянку и других вредителей капусты. Также он обладает антибактериальными свойствами, что помогает защитить капусту от болезней. Укроп привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые питаются тлей и другими вредителями огурцов. Кроме того, укроп улучшает вкус огурцов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Еще одно полезное сочетание — салат и редис, поделился председатель Союза дачников. Он объяснил, что салат быстро растет и создает тень, которая защищает редис от перегрева и высыхания, а также помогает разрыхлить почву, что облегчает рост редиса.

Ранее депутат Чаплин назвал простые способы избавиться от слизней. По его словам, для этого понадобятся лук и чеснок.

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