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00:10, 28 мая 2025Россия

День пограничника в 2025 году: суть, история и традиции праздника

В России отмечают День пограничника
СюжетПраздники в России

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Это профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России, в который принято поздравлять военнослужащих, несущих караул у рубежей нашего государства. Как появилась пограничная служба и какие традиции есть у Дня пограничника — в материале «Ленты.ру».

28 мая — это выходной или нет

Нет, День пограничника не является выходным днем, а служащие у границы военные вынуждены встречать свой профессиональный праздник на службе.

При этом День пограничника — это официальный праздник, установленный указом президента России Бориса Ельцина в 1994 году. Согласно документу, в этот день следует давать торжественный салют в Москве, других городах-героях и прочих городах, где расположены управления пограничных округов и групп пограничных войск.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

История пограничной службы

Охрана границ была важной задачей еще во времена Древней Руси, когда для защиты от кочевников строили заставы и крепости. В XIV веке на границах Московского княжества появились сторожевые отряды, а позже — укрепленные линии. А в 1571 году было принято «Уложение о станичной службе», регулирующее охрану границ.

С развитием торговли в середине XVIII века появилась таможенная служба, а при Екатерине II — таможенная цепь и стража для борьбы с контрабандой. В XIX веке была создана пограничная таможенная стража, а позже — Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС). Она боролась с нелегальным пересечением границ и контрабандой.

Пограничники принимали участие в боях Первой мировой войны, в том числе в известном Брусиловском прорыве. Несмотря на подвиги пограничников, в 1918 году службу расформировали. На ее месте возникли советские пограничные войска.

28 мая 1918 года создано Главное управление пограничной охраны РСФСР — эта дата стала Днем пограничника. В СССР погранслужба переходила в подчинение ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ.

После распада СССР в 1993 году пограничные войска выделили в отдельную структуру, а спустя год ее переименовали в Федеральную пограничную службу (ФПС). В 2003 году она перешла в ведомство ФСБ.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Традиции Дня пограничника

Как правило, свой профессиональный праздник пограничники встречают на посту. Однако традиции у этого дня все-таки есть.

  • Возложить цветы к воинскому монументу. Так пограничники чтят память товарищей, отдавших свои жизни на службе.
  • Окунуться в фонтан. Эта традиция больше известна в связи с Днем ВДВ, но у пограничников купаться в фонтанах тоже принято.
  • Выпить рюмку и сказать тост. В день пограничника принято выпивать за тех, кто в настоящее время находится на службе. Тост звучит так: «За тех, кто с 20». Это число — отсылка к времени, когда начинаются «пограничные сутки», то есть караул.
  • Надеть фуражку и взять с собой пограничный столб. Когда россияне, проходившие службу на границе, собираются отпраздновать 28 мая вместе, они надевают зеленые береты, зелено-белые тельняшки и берут с собой символический пограничный столб — это может быть даже брусок, покрашенный в зеленый и красный цвета.

Неофициальным гимном советских и российских пограничников является песня «Три танкиста». Первый ее куплет звучит так:

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Кроме того, 28 мая принято проводить митинги и экскурсии с показом служебных животных и вооружения. Подразделения пограничных войск собираются на смотры и марши, особо отличившимся бойцам вручают награды.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

День пограничника в других странах

В Белоруссии, Киргизии и Таджикистане День пограничника, как и в России, отмечают 28 мая. Но в других бывших республиках СССР праздник перенесли на другие даты, в основном они приурочены к датам создания пограничных служб в каждом конкретном государстве:

Кого поздравляют с Днем пограничника

С Днем пограничника можно поздравить всех, кто имеет прямое или косвенное отношение к пограничным войскам, это:

  • действующие сотрудники Пограничной службы ФСБ;
  • военные, проходящие службу на границе;
  • ветераны пограничных войск, в том числе те, кто служил при СССР;
  • военные медики, которые проходили службу на границе;
  • студенты пограничных вузов ФСБ;
  • родственники пограничников.

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