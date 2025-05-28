Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в микроплатье

Модель Елена Перминова снялась в молочном микроплатье на улице

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова разместила серию фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

На размещенных снимках 38-летняя манекенщица снялась на улице в молочном микроплатье, юбка которого была декорирована розами. При этом звезда продемонстрировала длинные стройные ноги.

Она надела босоножки в тон на высоком каблуке и собрала светлые волосы в низкий хвост.

Ранее в мае бывшая возлюбленная российского миллиардера опубликовала фото в бюстгальтере. Модель предстала в черном нижнем белье с треугольными чашками и трусах с высокой посадкой.