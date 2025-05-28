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20:22, 28 мая 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на ее странице, насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в облегающем белом платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Вдобавок она распустила светлые волосы, завитые в легкие локоны. Модель позировала напротив панорамных окон в Каннах.

Ранее в мае бывшая избранница российского миллиардера снялась в микроплатье. Елена Перминова прогулялась по улице в молочном наряде, юбка которого была декорирована розами.

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