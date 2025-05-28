Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 28 мая 2025Путешествия

Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом и угодил под суд

Француз попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и был задержан
Алина Черненко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Гражданин Франции попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и угодил под суд. Об этом сообщается на странице Ленинградского областного суда «ВКонтакте».

Уточняется, что 19 мая пограничники задержали европейца, который незаконно пробрался на территорию Российской Федерации, на берегу Нарвского водохранилища. Мужчина признался, что хотел поселиться в России. С помощью «метода дедукции» он выяснил, что его мать, которую он считает приемной, предположительно, родом из России, и решил отправиться на поиски ее родственников.

Материалы по теме:
Как получить туристическую визу в 2025 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2025 году?Страны, сроки и особенности оформления
13 января 2025
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

На допросе француз также рассказал, что некоторое время назад он лечился в психиатрической больнице, поэтому у представителей власти возникли сомнения в его вменяемости. Нарушителю назначили судебную психиатрическую экспертизу.

Суд учел, что у мужчины нет на территории России постоянного места жительства и он может скрыться от дознания. Поэтому иностранца решили заключить под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что неизвестный турист решил пробраться из Эстонии в Россию вплавь через реку. Двигающийся в сторону КПП Нарва мужчина попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Россиянам дали советы по организации безопасного для детей ремонта

    Пострадавшим от обстрелов ВСУ аграриям оказали финансовую помощь

    Удивительное древнее орудие нашли на берегу Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости