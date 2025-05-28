Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом и угодил под суд

Француз попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и был задержан

Гражданин Франции попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и угодил под суд. Об этом сообщается на странице Ленинградского областного суда «ВКонтакте».

Уточняется, что 19 мая пограничники задержали европейца, который незаконно пробрался на территорию Российской Федерации, на берегу Нарвского водохранилища. Мужчина признался, что хотел поселиться в России. С помощью «метода дедукции» он выяснил, что его мать, которую он считает приемной, предположительно, родом из России, и решил отправиться на поиски ее родственников.

На допросе француз также рассказал, что некоторое время назад он лечился в психиатрической больнице, поэтому у представителей власти возникли сомнения в его вменяемости. Нарушителю назначили судебную психиатрическую экспертизу.

Суд учел, что у мужчины нет на территории России постоянного места жительства и он может скрыться от дознания. Поэтому иностранца решили заключить под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что неизвестный турист решил пробраться из Эстонии в Россию вплавь через реку. Двигающийся в сторону КПП Нарва мужчина попал на видео.

