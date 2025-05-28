Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 28 мая 2025Мир

Канцлер Германии поддержал переговоры России и Украины

Мерц: Страны Европы готовы поддержать проведение переговоров между РФ и Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Европы готовы поддержать проведение технических переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Украина готова вести технические переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая третья страна. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры», — заметил глава ФРГ. Он добавил, что Берлин рассчитывает на мощную поддержку Вашингтона, чьи усилия по-прежнему необходимы для успешного дипломатического диалога.

Кроме того, Мерц пообещал, что военная поддержка Киева со стороны Германии лишь увеличится.

Ранее Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву, не уточнив решения о поставках ракет Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Россиянам дали советы по организации безопасного для детей ремонта

    Пострадавшим от обстрелов ВСУ аграриям оказали финансовую помощь

    Удивительное древнее орудие нашли на берегу Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости