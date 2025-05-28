Канцлер Германии поддержал переговоры России и Украины

Мерц: Страны Европы готовы поддержать проведение переговоров между РФ и Украиной

Страны Европы готовы поддержать проведение технических переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Украина готова вести технические переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая третья страна. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры», — заметил глава ФРГ. Он добавил, что Берлин рассчитывает на мощную поддержку Вашингтона, чьи усилия по-прежнему необходимы для успешного дипломатического диалога.

Кроме того, Мерц пообещал, что военная поддержка Киева со стороны Германии лишь увеличится.

Ранее Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву, не уточнив решения о поставках ракет Taurus.