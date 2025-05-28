Лазарева предупредила о вымогающих от ее имени деньги мошенниках

Ведущая Лазарева предупредила, что мошенники вымогают деньги от ее имени

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что мошенники в интернете пытаются вымогать деньги от ее имени. Об этом она сообщила в видео в своем Telegram-канале.

«Если на какой-то странице, не на моей, а на какой-то недавно созданной я призываю вас куда-то вложить куда-то деньги или что-нибудь вроде этого, не верьте, это не я», — предупредила телезвезда. Вместе с тем Лазарева выразила мнение, что злоумышленники, которые могли бы использовать ее образ, «пока еще не такие продвинутые».

Ранее сообщалось, что телеведущая в шутку назвала Россию ужасной страной. Она также заявила, что в стране «все угроблено».

Перед этим Лазарева рассказала, что в Испании, где она живет после отъезда из России, во время поездки в аэропорт у нее сгорела машина. По словам ведущей, она испытала шок.