На Украине пожаловались на сложности с отражением российских «Искандеров»

Игнат: Силам ПВО Patriot сложно бороться с «Искандерами» РФ из-за их траектории

Система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не справляется с отражением ракетных комплексов «Искандер» ВС России. Сложности возникают с тем, что такие ракеты движутся по иной траектории, об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Уже длительное время фиксируются "Искандеры", которые летают по иной траектории <…>, маневрируя и усложняя работу систем Patriot. Как известно, он в автоматическом режиме сбивает баллистику <…>, поэтому нужно высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой», — пояснил украинский военачальник.

По его словам, такие колебания при заходе на цель вызывают сложности у системы Patriot, поэтому снижается ее эффективность в борьбе с российскими «Искандерами».

Ранее польский портал Defence24 сделал вывод, что самым эффективным оружием России против Украины выступают баллистические ракеты. Такое мнение сложилось после анализа массированной атаки ВС РФ на территорию республики в период с 24 на 26 мая.