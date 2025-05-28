Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели во Внуково и Жуковском

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены также в аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что экипажи Воздушных сил, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
«Это приоритет», — подчеркивается в публикации.
Ранее в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
До этого стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала отменять рейсы в Россию из-за вводимых в московских аэропортах ограничений на полеты.