«Лента.ру» опубликовала подборку открыток с Днем пограничника

День пограничника в России — праздник военнослужащих Пограничной службы ФСБ, он каждый год отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году была создана пограничная охрана РСФСР. Традиционно праздник включает торжественные построения, возложение цветов к памятникам, концерты и салюты. Пограничники в зеленых беретах и тельняшках принимают поздравления за свою службу по защите рубежей страны. Поздравить родного или близкого человека с Днем пограничника можно с помощью электронной открытки — ее отправляют в мессенджерах и соцсетях. «Лента.ру» публикует подборку открыток ко Дню пограничника.

Красивые открытки с Днем пограничника

Открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Трогательная открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Красивая открытка с Днем пограничника Изображение: Шедеврум

С Днем пограничника принято поздравлять действующих пограничников, ветеранов погранвойск, курсантов и офицеров пограничных институтов и учебных заведений ФСБ, сотрудников погранконтроля в аэропортах, морпортах и на КПП. А еще с этим праздником поздравляют казаков — их издавна привлекали к охране южных и западных рубежей России.

Прикольная открытка с Днем пограничника Изображение: Шедеврум

Прикольная открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Патриотическая открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Чтобы стать пограничником, сначала нужно отслужить по призыву или окончить одно их учебных заведений ФСБ России. Кстати, флот тоже привлекается к охране государственной границы, континентальных шельфов и экономической зоны страны.

Милая открытка с Днем пограничника Изображение: Шедеврум

Нейтральная открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Красивая открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Главная задача пограничной службы — охранять государственные границы России на суше и воде, а также морские биологические ресурсы исключительной экономической зоны России. При этом граница РФ огромна: почти 70 тысяч километров.

Красивая открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Патриотическая открытка с Днем пограничника Изображение: Шедеврум

Милая открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Главная традиция на День пограничника — возложение цветов к воинским захоронениям. Так военные чтят павших сослуживцев. Те, кто служил в рядах пограничной службы, 28 мая собираются, чтобы вспомнить старые деньки и сходить на концерт. На такие встречи принято одеваться в форму пограничников — зеленый берет и зелено-белую тельняшку.

Старинная открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Красивая открытка с Днем пограничника Изображение: Шедеврум

Трогательная открытка с Днем пограничника Изображение: Kandinsky

Поздравления с Днем пограничника

Дорогой защитник рубежей! Пусть твоя служба будет такой же крепкой, как граница, которую ты охраняешь. Желаю ясного неба, верных товарищей и гордости за свое дело! С Днем пограничника, настоящий страж Отечества! Пусть твоя выдержка остается нерушимой, как пограничный столб, а в жизни будет место не только службе, но и радости, уюту, теплу родного дома. Ты человек, на котором держится безопасность страны. Пусть твой путь освещает удача, рядом всегда будут надежные друзья, а дома ждет любящая семья. С праздником! Граница — это не просто линия на карте, а символ твоей отваги и преданности. Желаю, чтобы ни одна тревога не омрачила твой покой, а служба приносила только уважение и гордость! С Днем пограничника, герой в зеленой фуражке! Пусть твоя решимость будет крепче стали, сердце — горячим, а разум — холодным в критических ситуациях. Спасибо за твой труд! Ты стоишь на страже покоя миллионов, и сегодня мы говорим тебе: спасибо! Желаю крепкого здоровья, несокрушимого духа и чтобы каждый день приносил только хорошие новости! Пограничник — это не профессия, а призвание. Пусть твоя дорога будет светлой, товарищи — верными, а границы Родины — неприступными. С праздником! С Днем пограничника! Пусть твоя служба будет спокойной, но если понадобится — ты всегда окажешься на высоте. Желаю сил, выдержки и чтобы дома тебя ждали с любовью! Ты — щит страны, ее невидимая, но крепкая защита. Пусть в твоей жизни будет место не только строгости службы, но и радости, уюта, счастья. С праздником! Граница на замке — и это благодаря тебе! Желаю, чтобы твоя отвага никогда не ослабевала, здоровье не подводило, а семья гордилась тобой каждый день! С Днем пограничника, страж рубежей! Пусть твоя тропа будет прямой, ветер — попутным, а звезды на погонах — яркими. Спасибо за твою службу! Ты — человек, который не пропустит ни врага, ни непогоду, ни усталость. Желаю, чтобы судьба берегла тебя так же надежно, как ты бережешь покой страны! Пограничник — это не просто форма, это состояние души. Пусть твоя жизнь будет наполнена уважением, крепкой дружбой и любовью близких. С праздником! С Днем пограничника! Ты — тот, кто стоит между покоем и бурей. Желаю, чтобы буря всегда оставалась за горизонтом, а на твоем пути встречались только хорошие люди! Твоя служба — это тихий подвиг, о котором знают не все. Но сегодня мы говорим тебе: ты — настоящий герой! Крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой!

Фото: Vvicca1 / Shutterstock / Fotodom

Что подарить на День пограничника

Традиционные и официальные подарки

Символические сувениры: статуэтки, значки, флажки с символикой Пограничной службы.

Кружки, фляжки, термосы с гравировкой («На страже границ», «Честь и верность» и т. д.).

Качественный нож или мультитул с тематической гравировкой.

Наручные часы в стиле милитари или с символикой ФСБ/погранвойск.

Ретро-карта СССР/России в рамке — как символ охраняемых рубежей.

Практичные подарки

Хороший фонарь (пограничники часто несут службу в темное время суток).

Качественный бинокль или оптический прибор (актуально для службы).

Тактический рюкзак или вещмешок с удобными отсеками.

Термобелье или влагостойкие носки (полезно для несения службы).

Портативная зарядка (power bank) с защитой от воды и ударов.

Для души и ностальгии

Книга о истории пограничных войск или мемуары ветеранов.

Фотоальбом с памятными снимками со службы (если это близкий человек).

Армейский набор (сухой паек, легендарное печенье «Граница» и т. д.).

Тематический торт в виде пограничного столба, фуражки или карты.

Экскурсия или квест на погранзаставу (если есть возможность).

«Контрабандный» набор — хороший кофе, чай или алкоголь с юмористической наклейкой.

Важно: если пограничник — действующий сотрудник ФСБ, лучше избегать подарков, которые могут нарушить устав (например, оружие без согласования). Лучше выбирать нейтральные, но символичные вещи.