Поздравления с Днем пограничника: красивые слова на праздник в прозе и стихах

«Лента.ру» опубликовала подборку поздравлений с Днем пограничника

В России 28 мая — День пограничника, когда принято чествовать служащих, которые каждый день защищают границы нашей Родины. «Лента.ру» составила к празднику подборку трогательных и веселых поздравлений в прозе и стихах, которые можно адресовать родному человеку, другу или коллеге.

Поздравления с Днем пограничника в прозе

Длинные

1. С Днем пограничника! Пусть бдительность никогда не подводит, а силы и мужество всегда будут с тобой. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла, семейного тепла и мирного неба над головой. Спасибо за службу и верность Родине!

2. Поздравляю с праздником настоящих защитников границ! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за выбранный путь, уважением окружающих и заботой близких. Пусть жизнь будет спокойной и благополучной — ведь ты делаешь все, чтобы мир оставался таким!

3. С Днем пограничника! Твоя служба — это не просто профессия, а дело чести. Желаю тебе стойкости, удачи и благополучия. Пусть каждый день приносит уверенность в завтрашнем дне и тепло родного дома.

4. От души поздравляю с Днем пограничника! Пусть крепость духа и ясность ума всегда будут при тебе, а судьба щедро одаривает хорошими людьми, радостными событиями и яркими победами. Гордимся твоим выбором и службой!

5. С праздником тебя, пограничник! Пусть служба будет мирной, а жизнь — наполненной светом, любовью и уважением. Желаю, чтобы каждый шаг сопровождался удачей, а любые преграды с легкостью преодолевались!

6. Поздравляю с Днем пограничника! Это праздник отважных, надежных, сильных духом людей. Пусть здоровье будет крепким, семья — счастливой, а служба приносит не только ответственность, но и гордость за свою страну и дело, которому ты предан.

7. С Днем пограничника! Пусть твоя служба и каждый прожитый день будут наполнены смыслом, уверенностью и уважением. Желаю тебе не терять силу духа, держать курс на успех и быть опорой для своей семьи и Родины.

8. Дорогой пограничник, поздравляю с профессиональным праздником! Желаю тебе мирной службы, надежных товарищей, здоровья и домашнего уюта. Пусть будет больше поводов для радости и меньше — для тревог.

9. Сердечно поздравляю с Днем пограничника! Пусть трудности обходят стороной, а судьба награждает за верность долгу и Родине. Желаю тебе благополучия, уверенности в завтрашнем дне и спокойствия в душе.

10. С праздником, защитник границ! Пусть твоя сила, отвага и самоотдача возвращаются к тебе в виде признания, любви и уважения. Пусть рядом всегда будут близкие, поддержка друзей и уверенность в правильности выбранного пути.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Короткие

1. С Днем пограничника! Крепкого здоровья, мирного неба над головой и верных товарищей на посту!

2. Поздравляю с праздником защитников рубежей — пусть сила, отвага и семейное тепло всегда будут с тобой!

3. С Днем пограничника — стойкости духа, удачных вахт и теплых встреч дома!

4. Сердечно поздравляю — пусть каждый твой пост будет спокойным, а жизнь — наполнена счастьем и благополучием!

5. С праздником! Желаю уверенности в каждом шаге, легких дежурств и надежного тыла!

6. С Днем пограничника! Твоя мужественность и честь остаются примером для всех, даже когда ты не на посту!

7. Поздравляю! Пусть гордость защитника границ сопровождает тебя везде, где бы ты ни был!

8. С Днем пограничника! Знай: твои опыт и мужество ценятся как на посту, так и в мирной жизни!

9. Пограничник, с твоим днем! Твоя служба — это героическая песня, звучащая в сердцах каждого из нас!

10. С Днем пограничника! Желаю тебе и твоим близким мира, стабильности и благополучия.

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Поздравления с Днем пограничника в стихах

1. Пусть служба идет легко и спокойно,

А дома встречают с заботой, любовью.

Желаю успехов, добра и тепла,

Пусть жизнь твоя будет всегда весела!

2. Пограничник, с праздником тебя!

Пусть сердце спокойно бьется всегда.

Пускай обходят стороной все злые беды,

И мир пусть живет в доброте и надежде.

3. С Днем пограничника, друг боевой!

Ты охраняешь наш хрупкий покой.

Сила, отвага, почет — за тобой,

Пусть будет мир над твоей головой.

Поздравления для любимого мужчины

1. Дорогой, в этот особенный день хочу пожелать тебе крепкого здоровья, несгибаемой силы духа и уверенности в каждом шаге. Ты — наш защитник и опора, благодаря твоей стойкости и мужеству я чувствую себя в безопасности и спокойствии. Пусть каждый новый день приносит успехи и радость, а служба будет гордостью и вдохновением.

2. Любимый, поздравляю тебя с Днем пограничника! Твоя преданность делу и стойкость — пример для всех нас, а сила твоего характера помогает преодолевать любые трудности. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда были мир и благополучие, а служба приносила только гордость и удовлетворение.

3. Мой герой, в этот день хочу выразить тебе глубокую благодарность за твою самоотверженность и отвагу, с которыми ты охраняешь границы нашей страны и нашего мира. Пусть судьба щедро награждает тебя счастьем, а рядом всегда будут любовь и поддержка близких. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен светом и теплом.

4. Любимый, с Днем пограничника тебя! Твоя сила, решительность и верность долгу делают этот мир безопаснее, а нас — счастливее. Пусть в сердце всегда горит огонь мужества, а в жизни царят радость и спокойствие, ведь именно ты — наша надежда и защита.

5. Мой дорогой защитник, поздравляю с профессиональным праздником! Ты стоишь на страже спокойствия и порядка, а твоя преданность и мужество вдохновляют и восхищают. Пусть впереди будет много светлых дней, успехов и семейного счастья, а каждый момент служения будет наполнен гордостью и смыслом.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Поздравления для родственника

1. В этот день хочу сказать, как сильно я горжусь тобой — не только как защитником нашей страны, но и как человеком с огромным сердцем. Ты всегда был опорой и примером для всей нашей семьи, и твоя смелость вдохновляет меня каждый день.

2. С Днем пограничника! Спасибо тебе за ту защиту, которую ты даришь нам не только на службе, но и дома, за твою заботу, поддержку и силу, что дают нам чувство безопасности. Пусть каждый день приносит тебе радость, а мы всегда будем рядом, чтобы делить с тобой счастье и гордость.

3. Ты не просто защитник границ, ты — наша семья и наша гордость. Твоя стойкость и мужество всегда вдохновляли меня и позволяли верить, что все возможно. Желаю тебе всегда чувствовать нашу любовь и поддержку, ведь для нас ты — самый главный герой. С праздником!

4. Твоя служба — это не только долг, это огромная любовь к нашей стране и семье. Спасибо за твою мудрость и силу, за те моменты, когда ты находишь время и силы поддержать нас. Пусть в твоем сердце всегда живет мир и счастье, а мы будем тебе надежной опорой.

5. Сегодня я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда был для нас защитой и надеждой. Твоя отвага и самоотверженность — это то, что делает тебя особенным. Пусть в твоей жизни будет столько же тепла и заботы, сколько ты даришь нам, а дома тебя всегда ждут любовь и понимание.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Веселые поздравления с Днем пограничника

1. С Днем пограничника! Желаю, чтобы границы твоего хорошего настроения никто никогда не пересекал без визы — визы радости, юмора и вкусного шашлыка!

2. С праздником! Желаю, чтобы в жизни были только дружеские вторжения с веселыми историями и морем угощений. Бодрости, юмора и нескучной службы!

3. Поздравляю! Сегодня твой день — день сильных, смелых и немного дерзких! Желаю, чтобы все границы в жизни были открыты для счастья и навсегда закрыты для проблем!

4. С Днем пограничника! Пусть тебя в жизни никто не «досматривает» без уважительной причины, а личные границы нарушают только родные и с объятиями!

5. Поздравляю с Днем погранца! Пусть в жизни все будет под контролем, как на КПП: счастье — пропущено, проблемы — развернуты, а любовь — с допуском без ограничений!