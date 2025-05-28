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15:07, 28 мая 2025Экономика

Расходы бюджета в России захотели обсуждать чаще

Володин: Расходование российского бюджета нужно обсуждать в Госдуме каждый месяц
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Расходы бюджета федеральными органами исполнительной власти России захотели обсуждать чаще. Такое предложение внес спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

В рамках пленарного заседания нижней палаты парламента, в котором приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук, Володин заявил о необходимости обсуждать траты казны каждый месяц. Это поможет определить эффективность достигнутых показателей и установить, «как были потрачены деньги».

«Нам надо, исходя из ситуации, как она сегодня складывается, может быть, взять и ежемесячно обсуждать в Госдуме, а это наши полномочия, вместе с вами расходование средств нашими федеральными органами исполнительной власти», — пояснил он.

Ранее Володин отметил работу главы Минфина России Антона Силуанова по увеличению объема доходов федерального бюджета. В прошлом году они выросли на 26 процентов. В ходе заседания нижней палаты российского парламента, посвященного отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства он отметил, что Силуанову «Дума аплодирует, а бюджет растет».

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