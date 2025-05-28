Раскрыта возможность Трампа начать новую фазу агрессии против России

NYT: Трамп может перейти к новой фазе агрессии против России

Президент США Дональд Трамп может перейти к новой фазе агрессии против России. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, накануне американский лидер обвинил президента России Владимира Путина в «игре с огнем». Кроме того, он заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

«Однако после четырех месяцев пустых угроз в адрес Путина еще предстоит выяснить, являются ли последние резкие комментарии Трампа признаком новой фазы агрессии против России или очередным обманом», — говорится в публикации.

Ранее бывший директор по Украине в Совете национальной безопасности при экс-главе Белого дома Джо Байдене Дэвид Шимер выразил мнение, что Трамп должен сделать выбор по Украине. По его словам, президенту США нужно либо продолжить, либо прекратить военную помощь Украине.