Раскрыты подробности задержания первого замминистра российского региона

В Краснодаре замминистра природных ресурсов Каинова задержали за мошенничество

В Краснодаре первого заместителя министра природных ресурсов края Александра Каинова задержали за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

В отношении Каинова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи собираются ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

По данным следствия, летом 2023 года знакомый Каинова обратился к нему с просьбой о содействии в изменении вступившего в силу приговора, вынесенного внуку его товарища за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он пообещал другу повлиять на изменение приговора и назначения не связанного с лишением свободы наказания, сославшись на обширные связи. За это он потребовал четыре миллиона. Деньги, по его словам, были нужны для взятки должностным лицам, хотя на самом деле он собирался забрать всю сумму себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил 3,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов региона Сергей Еремин отказался от комментария о задержании своего зама.