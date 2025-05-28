Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:43, 28 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания первого замминистра российского региона

В Краснодаре замминистра природных ресурсов Каинова задержали за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского замминистра задержали за коррупцию

Кадр: Кубань 24 / YouTube

В Краснодаре первого заместителя министра природных ресурсов края Александра Каинова задержали за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

В отношении Каинова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи собираются ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

По данным следствия, летом 2023 года знакомый Каинова обратился к нему с просьбой о содействии в изменении вступившего в силу приговора, вынесенного внуку его товарища за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он пообещал другу повлиять на изменение приговора и назначения не связанного с лишением свободы наказания, сославшись на обширные связи. За это он потребовал четыре миллиона. Деньги, по его словам, были нужны для взятки должностным лицам, хотя на самом деле он собирался забрать всю сумму себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил 3,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов региона Сергей Еремин отказался от комментария о задержании своего зама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

    Ермак назвал условие ухода из политики

    Пассажир оскорбил сотрудника авиакомпании, был избит и попал на видео

    Захарова раскрыла детали обмена проектами соглашения по Украине

    Украинская фигуристка сделала заявление об участии Загитовой в иностранном шоу

    ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

    Стилисты назвали главные тренды в летней одежде

    Россиянам старше 40 лет дали три совета

    Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

    Добычу нефти решили не увеличивать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости