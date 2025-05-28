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17:15, 28 мая 2025Силовые структуры

Российского замминистра задержали за коррупцию

В Краснодаре правоохранители задержали первого замминистра природных ресурсов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре правоохранители задержали первого заместителя министра природных ресурсов края Александра Каинова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Собеседник издания заявил, что замминистра подозревается в совершении коррупционного преступления. Других подробностей пока нет. Министр природных ресурсов региона Сергей Еремин отказался от комментария.

Ранее в Московской области суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшую заместительницу главы Талдомского городского округа за миллионную коррупцию при ремонте колодцев.

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