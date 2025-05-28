Российского замминистра задержали за коррупцию

В Краснодаре правоохранители задержали первого замминистра природных ресурсов

В Краснодаре правоохранители задержали первого заместителя министра природных ресурсов края Александра Каинова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Собеседник издания заявил, что замминистра подозревается в совершении коррупционного преступления. Других подробностей пока нет. Министр природных ресурсов региона Сергей Еремин отказался от комментария.

Ранее в Московской области суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшую заместительницу главы Талдомского городского округа за миллионную коррупцию при ремонте колодцев.