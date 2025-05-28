Россиянин украл из торгового центра деньги и украшения на 68 миллионов рублей

В Краснодаре задержали мужчину, ограбившего магазин на 68 миллионов рублей

В Краснодаре задержали мужчину, ограбившего магазин на 68 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 32-летний мужчина заранее приготовился к преступлению. Он изучил планы эвакуации и расположение пожарных входов в магазине, находящемся в торговом центре. Ночью он вскрыл дверь запасного выхода и проник в помещение. В кассе злоумышленник нашел ключ от сейфа и тайника, где хранились драгоценности. Украденное он сложил в рюкзак, который взял в торговом центре, после чего скрылся. Сумма ущерба составила более 68 миллионов рублей.

Украденное он реализовал в другом городе за семь миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Республики Коми. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин пошел возвращать ингалятор в аптеку и оказался в колонии.