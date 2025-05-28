МИД России о визите Сибиги в Баку: Рассчитываем на учет точки зрения России

Москва рассчитывает на учет точки зрения руководства России о природе властей Украины своими союзниками. Так МИД России прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Азербайджан в ответ на соответствующий запрос.

«Нацистская сущность киевского режима очевидна. Принципиальные оценки российской стороны на этот счет широко известны. Рассчитываем, что наши зарубежные партнеры и союзники будут принимать их во внимание», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве также понадеялись на последовательное развитие отношений с Баку в соответствии с двусторонней Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин отправил сообщение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на фоне охлаждения отношений двух стран. Российский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Баку смогут нарастить конструктивное двустороннее сотрудничество.