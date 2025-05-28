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09:30, 28 мая 2025Бывший СССР

Путин отправил сообщение Алиеву на фоне охлаждения отношений России и Азербайджана

Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем независимости
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене. Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что Москва и Баку смогут нарастить конструктивное двустороннее сотрудничество и партнерское взаимодействие в международных делах. Он также пожелал мира и процветания гражданам Азербайджана.

26 мая стало известно, что Служба госбезопасности (СГБ) доставила в Азербайджан проживавшего в Екатеринбурге гражданина России Захиреддина Ибрагимова. Сообщалось, что на протяжении 15 лет он якобы «выполнял поручения армянских структур, направленные на разжигание сепаратизма в Азербайджане».

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