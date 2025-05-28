Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии

Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости. Под ним понимается усиление роли неправительственных организаций, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, цитирует его агентство MTI.

«Словакия и Венгрия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе», — отметил он.

По его словам, «текст размывает, с одной стороны, позицию конституционных институтов и гражданских организаций и, с другой стороны, место политических партий в демократическом обществе».

Бока также добавил, что Венгрия хотела бы усилить прозрачность европейского финансирования для НПО, так как Будапешт не понимает позицию по поводу места гражданских организаций в демократическом обществе.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что политика ЕС по Украине провалилась. Это нанесло большой вред как европейскому народу, так и европейской экономике. По словам главы дипведомства Петера Сийярто, лидеры стран ЕС больше заинтересованы в «продолжении войны, чем в заключении мира».